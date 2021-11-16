Уличная картинная галерея появится в Зеленоградске

Администрация Зеленоградска Калининградской области планирует создать уличную картинную галерею. Речь идет о специальном месте, где художники могли бы размещать свои работы.

Ожидается, что в городе-курорте может появиться специальная картинная галерея, отличительной чертой которой будут скамейки «амбрелки» с навесами в форме зонтов, передает ИА FlashNord. Место на данный момент еще не утверждено. В будущем специалисты займутся разработкой дизайна.

Ранее в Иркутске художники украсили граффити троллейбус и два трамвая. Изображения были нанесены экспромтом на глазах местных жителей. Акция прошла в рамках фестиваля уличного искусства Baikal art fest. Кроме украшения общественного транспорта, они оформили панно с названиями остановок.