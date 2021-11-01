Художники на глазах жителей изрисовали трамваи в Иркутске

В Иркутске художники украсили граффити троллейбус и два трамвая. Изображения были нанесены экспромтом на глазах местных жителей. Акция прошла в рамках фестиваля уличного искусства Baikal art fest.

На протяжении четырех дней художники из Иркутска, Улан-Удэ и Калининграда создавали работы в тематике: технологии, природа и общество. Кроме украшения общественного транспорта, они оформили панно с названиями остановок. Подобные арт-объекты уже имеются в шести точках города.

Фестиваль Baikal art fest организовали авторы регионального творческого проекта «Голос улиц». В минувшие пятницу и субботу они проводили художественные перфоhмансы, лекции и мастер-классы, пишет ИА IrkutskMedia.