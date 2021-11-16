Пользователи сообщили о сбоях в работе Google и Spotify

Пользователи в различных странах мира 16 ноября столкнулись с проблемами в работе поисковой системы Google и аудиостримингового сервиса Spotify. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных сетевых ресурсах.

Согласно информации платформы, сбои в Google начались около 20:25 мск, а наибольшее количество жалоб было зафиксировано в США, Великобритании, Канаде, Германии, Испании, Нидерландах и России. В основном пользователи жалуются на нарушения работы сайта, трудности со входом в аккаунт и поиском в системе.

В то же время о проблемах в работе Spotify больше всего сообщений поступило из США. Также о неполадках рассказали пользователи в Великобритании, Германии, Канаде, Нидерландах, Италии, Франции, Испании, Бельгии, Ирландии и РФ. По данным Downdetector, большей частью жалобы связаны с работой сайта музыкального сервиса. Кроме того, есть проблемы с приложением, соединением с сервером и воспроизведением треков.

Ранее, 12 ноября, сообщалось, что пользователи в Европе пожаловались на сбои в Google, YouTube и Gmail. Тогда максимальное число неполадок в работе сервисов фиксировалось в Нидерландах, Великобритании и Германии.