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WP: администрация Байдена хочет объявить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

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Белый дом планирует объявить о дипломатическом бойкоте грядущих зимних Олимпийских игр 2022 года в столице Китая Пекине. Об этом со ссылкой на осведомленные источники 16 ноября сообщила на своем сайте газета The Washington Post.

Положение вне Игр: США допустили бойкот Олимпиады в Китае
Важнейшие мировые спортивные состязания не раз становились ареной, на которой страны мерились размером своих идеологических амбиций

По данным источников издания, президент США Джо Байден и все члены американского правительства откажутся посещать Олимпиаду в официальном качестве. Интересы американских спортсменов на Играх затронуты не будут.

Как уточняется, президент США утвердит решение до конца ноября. Причиной дипломатического бойкота Олимпиады называется нарушение прав человека правительством Китая.

КНР приписываются массовые репрессии против уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на севере страны. Кроме того, утверждается, что во время летних Олимпийских игр – 2008 в Пекине ряд спортсменов, зрителей и журналистов столкнулись «с серьезным нарушением своих основных свобод».

Ранее с призывом бойкота Игр выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций разных стран.

Так, в июле председатель и сопредседатель Исполнительной комиссии конгресса США по Китаю Джефф Меркли и Джеймс Макговерн призвали перенести зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине на более поздний срок.

18 мая спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала к «дипломатическому бойкоту» игр 2022 года в Пекине по причине «нарушения прав человека» в Китае. В ответ МИД Китая призвал США прекратить использовать Олимпиаду в своих политических играх.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 июня заявила, что США поставили перед собой задачу дискредитировать зимние Олимпийские игры – 2022. В октябре она добавила, что постоянные призывы политиков из США бойкотировать зимние игры 2022 года в Пекине — это болезнь.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля, напоминает «Газета.Ru». По предварительным данным, в ней примут участие более чем 3 тыс. спортсменов из 95 стран мира. Также известно, что в ходе Игр будет разыграют 109 комплектов наград.

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