Теннисист Медведев вышел в полуфинал итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев стал первым участником полуфинала итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает во вторник, 16 ноября, пресс-служба турнира на странице в Twitter.

Медведев выиграл две первые встречи на старте соревнований. Однако выход в полуфинал ему гарантировало снятие с турнира из-за травмы итальянца Маттео Берреттини, добавляет «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем Янник Синнер заменит Берреттини. Итальянец уже не сможет обойти Медведева даже если окажется первым в двух оставшихся матчах, поскольку в его арсенале на одну встречу меньше.

Ранее, 7 ноября, Медведев в финальном матче турнира серии Masters в Париже уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Встреча длилась 2 часа 16 минут и завершилась в трех сетах в пользу серба (3:6, 6:4, 6:3). Джокович сделал шесть эйсов, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки. У Медведева — семь эйсов, три брейк-пойнта и две двойных ошибки.

Один из поклонников большого тенниса, следивший за финальной игрой отметил в беседе с «Известиями», что Медведев был слишком самоуверен, а Джокович, наоборот, отличился необыкновенно интеллектуальной игрой. Однако, по словам болельщика, матч был действительно впечатляющим.