Шойгу подтвердил успешное проведение испытания противоспутниковой системы

Российская перспективная противоспутниковая система «ювелирно» поразила старый спутник. Об этом 16 ноября рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области.

Таким образом, министр подтвердил успешное испытание Россией противоспутниковой системы, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д».

«Мы действительно испытали успешно перспективную систему», — сказал Шойгу.

По его словам, при испытаниях системы угрозы для космической деятельности не возникало.

Как ранее во вторник заявили в Минобороны РФ, испытания прошли 15 ноября. Пораженный спутник находился на орбите Земли с 1982 года.

В ведомстве добавили, что в Вашингтоне знают о безопасности для орбитальных станций и космических аппаратов образовавшихся фрагментов спутника. Они уже внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства, а также взяты на сопровождение до прекращения их существования, добавила «Газета.Ru».

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии фактов относительно того, что Россия якобы создавала риски для космической деятельности. Министр также указал на то, что США активно развивают гонку вооружений в космосе.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем. Как он отметил, это противоречит заявлениям Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве. По словам главы американской дипломатии, своими действиями РФ якобы ставит под угрозу «долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».

В Минобороны РФ назвали подобные заявления лицемерными. Россия «на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе», напомнили там.