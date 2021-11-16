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Диетолог назвала БАД для улучшения настроения

Диетолог Артемьева назвала БАДы, необходимые для улучшения настроения
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Кандидат медецинских наук, диетолог, терапевт, эксперт Solgar Наталья Артемьева рассказала «Известиям» о том, какие биологически активные добавки (БАД) следует принимать для улучшения настроения.

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Как отметила специалист, основная часть серотонина — гормона счастья — сосредоточена в кишечнике. Этот гормон играет важную роль в регулировании работы желудочно-кишечного тракта. Так, при дисбиотических изменениях кишечника продукция серотонина значительно снижается, что может вести к ухудшению или перепадам настроения.

«Соответственно, чтоб улучшить настроение необходимо обратить внимание на желудочно-кишечный тракт. В первую очередь рекомендован курс пробиотических комплексов. Помимо этого, рекомендовано пересмотреть рацион, снизить количество быстрых углеводов и обратить внимание на количество клетчатки. Не все съедают суточную норму до 30 г. Нерастворимые пищевые волокна ферментируются нормофлорой толстой кишки, образуя короткоцепочечные жирные кислоты (бутират, пропионат, ацетат), стимулируют пролиферацию и дифференцировку эпителиальных клеток в кишечнике, усиливают кровообращение стенки кишечника и улучшают перистальтику ЖКТ», — объяснила Артемьева.

Перепады настроения могут наблюдаться при повышении уровня адреналина, особенно если у человека стрессовая работа. При этом количество полезных бактерий снижается — полезные лактобактерии регулируют скорость метаболизма серотонина. Это негативно отражается на самочувствии и настроении человека.

Включение в рацион омега-3 жирных кислот поможет регулировать метаболизм серотонина, уменьшить психоэмоциональное напряжение, предупредить риск развития депрессии и снизить синтез кортизола (гормона стресса). Кроме того, дополнительное поступление омега-3-ПНЖК способно оказывать влияние на когнитивную функцию и препятствовать развитию деменции, так как этот элемент является ключевым компонентом клеточных мембран, а также участвует в процессе образования новых функционирующих нейронов в головном мозге.

Также, чтобы улучшить настроение, врач рекомендовала включать в рацион полезные ферменты, которые направлены на расщепление белков, жиров и углеводов. Ферменты улучшают процесс пищеварения и уменьшают чувство тяжести в желудке.

«Для улучшения настроения также рекомендованы комплексы витаминов группы В, так как очень часто, получая анализы пациентов с дисбиотическими изменениями в кишечнике, мы видим дефицит данной группы витаминов (в первую очередь В9 и В12). Кроме того, в общем анализе крови мы видим изменение соотношения лимфоцитов и нейтрофилов, что будет говорить о воспалительном процессе в кишечнике», — добавила диетолог.

Витамин D, в свою очередь, поступает в организм человека двумя путями: с принимаемой пищей или синтезируется в коже под воздействием УФ-лучей. С пищей его можно получить в основном из морских рыб и рыбьего жира, но он быстро разрушается при термической обработке продуктов в процессе приготовления, поэтому необходимо дополнительно пить Витамин D в виде добавок.

Витамин D принимает участие в регуляции кальций-фосфорного обмена, врожденного и приобретенного иммунитета, противоопухолевой защиты, снижает восприимчивость организма к кожным заболеваниям, влияет на нервно-мышечную проводимость, рост и контроль воспалительных реакции организма, способствует регуляции гормонов и улучшению настроения. Регулярный прием данного витамина повышает работоспособность, концентрацию внимания и памяти, а также способность к обучению.

17 октября психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова рассказала, как справиться с апатией в осенний период. Она посоветовала увеличить физическую активность, а также принимать витамины.

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