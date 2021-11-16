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Американские ученые назвали защищающий от болезни Альцгеймера витамин

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Исследователи из американского Университета Делавэра выяснили, что витамин B12 способен влиять на развитие болезни Альцгеймера. Соответствующие данные работы специалистов привело во вторник, 16 ноября, издание Express.

Ученые отметили, что у тех пациентов, у которых наблюдается болезнь Альцгеймера, имеются скопления белков бета-амилоидов. Эти соединения токсично воздействуют на нейроны, что приводит к снижению энергии, а также становится причиной продолжительного паралича.

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Специалисты провели эксперимент на обычных дождевых червях. При кормлении их бактериями E. coli с высоким уровнем витамина B12 черви, как оказалось, получали дополнительную защиту от этого парализующего эффекта.

«Когда мы давали витамин B12 червям, у которых был дефицит данного витамина, паралич происходил гораздо медленнее, что сразу же говорило нам, что B12 полезен», — подчеркнула ведущий автор работы профессор Джессика Танис.

При этом глава трансляционной науки в Alzheimer's Research UK доктор Джеймс Коннелл, который не принимал участие в исследовании, но ознакомился с выводами врачей, указал на то, что подобные работы — большой прорыв в медицине. Однако, по его словам, следует провести подобные эксперименты на мышах, а затем на людях, чтобы лучше узнать воздействие витамина на организм.

Ранее, в январе, ученые из Института цитологии и генетики РАН предложили употреблять особый сорт пшеницы в качестве способа для борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. По их словам, содержащая антоцианы пшеница положительно влияет на когнитивные функции организма, позволяя останавливать патогенетические процессы.

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