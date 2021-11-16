Американские ученые назвали защищающий от болезни Альцгеймера витамин

Исследователи из американского Университета Делавэра выяснили, что витамин B12 способен влиять на развитие болезни Альцгеймера. Соответствующие данные работы специалистов привело во вторник, 16 ноября, издание Express.

Ученые отметили, что у тех пациентов, у которых наблюдается болезнь Альцгеймера, имеются скопления белков бета-амилоидов. Эти соединения токсично воздействуют на нейроны, что приводит к снижению энергии, а также становится причиной продолжительного паралича.

Специалисты провели эксперимент на обычных дождевых червях. При кормлении их бактериями E. coli с высоким уровнем витамина B12 черви, как оказалось, получали дополнительную защиту от этого парализующего эффекта.

«Когда мы давали витамин B12 червям, у которых был дефицит данного витамина, паралич происходил гораздо медленнее, что сразу же говорило нам, что B12 полезен», — подчеркнула ведущий автор работы профессор Джессика Танис.

При этом глава трансляционной науки в Alzheimer's Research UK доктор Джеймс Коннелл, который не принимал участие в исследовании, но ознакомился с выводами врачей, указал на то, что подобные работы — большой прорыв в медицине. Однако, по его словам, следует провести подобные эксперименты на мышах, а затем на людях, чтобы лучше узнать воздействие витамина на организм.

Ранее, в январе, ученые из Института цитологии и генетики РАН предложили употреблять особый сорт пшеницы в качестве способа для борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. По их словам, содержащая антоцианы пшеница положительно влияет на когнитивные функции организма, позволяя останавливать патогенетические процессы.