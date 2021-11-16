Дакота Джонсон обвинила режиссера Хичкока в домогательствах к ее бабушке

Звезда «Пятидесяти оттенков серого», американская актриса Дакота Джонсон обвинила режиссера Альфреда Хичкока в домогательствах к ее бабушке. Об этом актриса рассказала на подкасте Awards Chatter, созданном изданием The Hollywood Reporter.

По словам артистки, Хичкок разрушил карьеру ее бабушки — голливудской звезды Типпи Хедрен. Джонсон рассказала, что бабушка всегда ее «воодушевляла», когда речь заходила об актерской карьере, даже несмотря на то, что той пришлось столкнуться с жестоким обращением в кинематографе.

«Она всегда была честной и могла постоять за себя. Альфред Хичкок разрушил ее карьеру, потому что она не хотела спать с ним. Он терроризировал ее. При этом его ни разу не привлекли к ответственности», — заявила Джонсон.

Актриса добавила, что Хичкок злоупотреблял своей властью, что, по мнению Джонсон, «совершенно неприемлемо». Кроме того, Джонсон сказала, что разговоры на эту тему даются ей тяжело, так как она переживает за судьбу своей бабушки, отмечает телеканал «360».

Типпи Хедрен снялась в двух фильмах Альфреда Хичкока — триллерах «Птицы» (1963) и «Марни» (1964). После участия в кинолентах режиссера актриса практически перестала сниматься, пишет REGNUM.

В своих мемуарах, опубликованных в 2016 году, 91-летняя актриса заявила, что режиссер несколько раз домогался ее во время создания обеих картин.

Режиссер ушел из жизни в 1980 году, до самой смерти он сохранил брак со своей единственной женой, которая прощала мужу небольшие интрижки с актрисами его картин, пишет НСН.

3 октября американская модель и актриса Эмили Ратаковски заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны вокалиста Робина Тика во время съемок клипа на известную песню Blurred Lines.