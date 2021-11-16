Минск выразил заинтересованность в российских «Искандерах»

Глава минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин подтвердил, что вооруженные силы республики хотели бы иметь свои ракетные комплексы «Искандер» российского производства. Об этом Хренин заявил в интервью Al Jazeera, видео которого 16 ноября опубликовало министерство обороны в своем Telegram-канале.

Работа по данному вопросу проводится минобороны страны в текущий момент по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко, уточнил министр.

«Хотя можно сказать, что мы его уже имеем. Не выдам вам я сильно военную тайну, у нас есть региональная группировка войск, в состав которой также входит этот ракетный комплекс, который, если понадобится и если будет необходимость, прибудет на нашу территорию и будет с нами выполнять задачи», — заключил глава ведомства.

13 ноября Александр Лукашенко заявил, что республика заинтересована в получении «Искандеров». По его словам, комплексы нужны на западном и южном направлениях.

Дальность пуска «Искандеров» — до 500 км, пояснил глава государства, напомнив, что дальность пуска белорусских реактивных систем залпового огня «Полонез» — до 300 км.

2 ноября британское издание The Economist опубликовало статью, в которой утверждается, что создание в РФ комплексов «Искандер» и ракет «Калибр» — доказательство того, насколько быстро Москва смогла восстановить своей военный потенциал. Автор статьи отметил, что после развала СССР Российская армия находилась в «плачевном состоянии», однако ее удалось полностью преобразовать благодаря значительному увеличению военного бюджета.

«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов: «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Основное назначение ракетных комплексов — уничтожение систем ПВО и ПРО противника на дальностях до 500 км.