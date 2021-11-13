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Лукашенко выразил заинтересованность в «Искандерах»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 ноября заявил, что Минск заинтересован в получении российских ракетных комплексов «Искандер», они нужны на западном и южном направлениях.

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«Искандер»… Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это — 500 километров дальность пуска, потому что наш (реактивная система залпового огня. — Ред.) «Полонез» — до 300 километров. Пуски были ракет на учениях «Запад-2021», одна ракета поразила цель с (вероятным круговым. — Ред.) отклонением четыре метра…» — заявил Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

За последние дни на границе Польши и Белоруссии ситуация серьезно обострилась. 8 ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии.

11 ноября врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что Белоруссия использует мигрантов как гибридное оружие против Евросоюза (ЕС). Она также сообщила, что попросила президента России Владимира Путина повлиять на Лукашенко.

В сентябре состоялись масштабные российско-белорусские учения «Запад-2021». В них приняли участие около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренировались на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.

«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов: «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Основное назначение ракетных комплексов — уничтожение систем ПВО и ПРО противника на дальностях до 500 км.

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