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Максимальное пособие по безработице увеличится в РФ в 2022 году

Мишустин подписал постановление об увеличении максимального пособия по безработице в 2022 году
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального пособия по безработице в 2022 году до 12 792 рублей. Соответствующий документ опубликован во вторник, 16 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство РФ постановило установить на 2022 год для россиян, признанных в установленном порядке безработными, минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, а максимальную — 12 792 рублей. Отмечается, что сумма указана за первые три месяца периода выплаты данного пособия.

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Тогда как 5 тыс. рублей будет выплачено в следующие три месяца выплаты.

В 2021 году максимальный размер пособия по безработице составлял 12 130 рублей, минимальный — 1,5 тыс. рублей.

Ранее, 8 ноября, Мишустин заявил, что в России начнут модернизацию службы занятости, для того чтобы соискатели легче могли найти нужную вакансию, а работодатель — специалиста. Он уточнил, что все услуги по поиску работы можно будет получать через портал «Работа в России».

29 октября в Минтруде указали на превышение допандемического уровня показателей занятости в России. По данным ведомства, уровень занятости превысил допандемические значения в 53 субъектах РФ, в то время как число зарегистрированных в центрах занятости граждан не превышает 820 тыс.

31 июля правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 декабря 2021 года. Отмечается, что действующий с прошлого года порядок предусматривает возможность подачи заявления о постановке на учет в качестве безработного через сайт «Работа в России». Он также позволяет оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале госуслуг. Такой регламент освобождает граждан от необходимости посещать службы занятости.

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