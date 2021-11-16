Прямой эфир
Армия
РФ успешно провела испытания с поражением аппарата «Целина-Д»
Общество
Москвичам пообещали сугробы высотой до 10 см в конце недели
Политика
В МИДе опровергли причастность РФ к рискам для космической деятельности
Экономика
Цена на газ в Европе выросла после приостановки сертификации СП-2
Общество
Илон Маск продал более 934 тыс. акций Tesla на сумму $930 млн
Общество
Путин заявил о постепенном восстановлении объемов авиаперевозок
Мир
Саакашвили отказался дистанционно участвовать в суде
Культура
Самая дорогая коллекция в мире была продана за $676,1 млн
Мир
Оперштаб продлил приостановку авиасообщения с Танзанией
Экономика
Биткоин подешевел на 8,35% менее чем за сутки
Сюжет:

Киев направил России ноту протеста из-за указа Путина по Донбассу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина направила РФ ноту протеста из-за указа российского президента Владимира Путина о признании сертификатов о происхождении товаров, выданных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 16 ноября, на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Преступление без наказания: как захват Старомарьевки изменил Донбасс
«Известия» пообщались с жителями и военными после захода ВФУ в «серую» зону

«Рассматриваем подписание президентом России указа <...> как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права», — сказано в документе.

Как заявил украинский МИД, действия Москвы противоречат обязательствам по Минским соглашениям и договоренностям в рамках «нормандского формата». Также ведомство утверждает, что признание сертификатов о происхождении товаров — этап в целенаправленной политике по затягиванию Донбасса в «экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство» России.

В ведомстве отметили, что будет продолжена консолидация международной поддержки Украины, чтобы «заставить Россию отказаться от деструктивных действий».

Ранее в этот день официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала пословицей критику Киева, направленную в адрес указа президента РФ о гуманитарной помощи Донбассу: «На воре и шапка горит». Так она ответила на заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, согласно которому указ российского лидера якобы противоречит минским договоренностям.

Накануне Путин подписал указ, который признает в РФ выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров. Данные товары были допущены к госзакупкам наравне с отечественными товарами. Также были отменены импортные и экспортные квоты для товаров, которые перевозятся в самопровозглашенные республики из РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021