Киев направил России ноту протеста из-за указа Путина по Донбассу

Украина направила РФ ноту протеста из-за указа российского президента Владимира Путина о признании сертификатов о происхождении товаров, выданных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 16 ноября, на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Рассматриваем подписание президентом России указа <...> как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права», — сказано в документе.

Как заявил украинский МИД, действия Москвы противоречат обязательствам по Минским соглашениям и договоренностям в рамках «нормандского формата». Также ведомство утверждает, что признание сертификатов о происхождении товаров — этап в целенаправленной политике по затягиванию Донбасса в «экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство» России.

В ведомстве отметили, что будет продолжена консолидация международной поддержки Украины, чтобы «заставить Россию отказаться от деструктивных действий».

Ранее в этот день официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала пословицей критику Киева, направленную в адрес указа президента РФ о гуманитарной помощи Донбассу: «На воре и шапка горит». Так она ответила на заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, согласно которому указ российского лидера якобы противоречит минским договоренностям.

Накануне Путин подписал указ, который признает в РФ выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров. Данные товары были допущены к госзакупкам наравне с отечественными товарами. Также были отменены импортные и экспортные квоты для товаров, которые перевозятся в самопровозглашенные республики из РФ.