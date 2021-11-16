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Захарова оценила заявление главы МИД Украины о помощи России Донбассу

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Критику Киева, направленную в адрес указа президента России Владимира Путина о гуманитарной помощи Донбассу, можно прокомментировать пословицей. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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Так она ответила на заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, согласно которому указ российского лидера якобы противоречит минским договоренностям.

«На воре и шапка горит: именно киевский режим напринимал противоречащих минским договоренностям законов, неоднократно ставил под сомнение актуальность Комплекса мер, а также не выполнил ничего из того, что должен был как по самому документу, так и по тем решениям, которые вырабатывались в дальнейшем в рамках «нормандского формата», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале официального представителя российского МИД.

Российский лидер 15 ноября подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В частности, Путин поручил правительству в месячный срок принять меры, которые смягчат условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР.

Из указа следует, что решение о поддержке Россией жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик принято на фоне продолжающейся экономической блокады со стороны Киева и пандемии новой коронавирусной инфекции.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия сделает всё возможное в плане гуманитарной помощи Донбассу. При этом он подтвердил наличие сложностей с обеспечением Донбасса вакцинами.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.

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