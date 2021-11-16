В ФМБА рассказали об эффективности препарата «Мир-19» против штаммов COVID-19

Разработанный в России препарат от коронавируса «Мир-19» эффективен против всех штаммов COVID-19. Об этом во вторник, 16 ноября, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Разработан препарат, блокирующий репликазный сайт вируса Sars-Cov-2, репликазный сайт является жизненно необходимым для вируса. Причем не только для какого-то конкретного штамма, но для всей линейки Sars-Cov-2, для разных штаммов, поэтому он является универсальным», — заявила Скворцова в эфире канала «Россия 24».

Также Скворцова отметила, что препарат способен бороться с вирусом даже при активной мутации.

Глава ФМБА добавила, что отчет по второй фазе клинических исследований препарата подан в Минздрав РФ.

«В настоящее время завершается вторая фаза клинических исследований, отчет по второй фазе подан в Министерство здравоохранения, и мы, соответственно, ждем завершения процедуры регистрации препарата», — добавила Скворцова.

В середине октября в ФМБА сообщили, что препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией «Мир-19» будет зарегистрирован до конца этого года. 14 октября государственный научный центр «Институт иммунологии» ФМБА подал в Минздрав заявку на регистрацию препарата.

7 сентября начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко допустила, что препарат «Мир-19» будет эффективен при использовании его в качестве постконтактной профилактики, то есть в том случае, когда контакт с больным COVID уже произошел.

При этом завлабораторией Института иммунологии Илья Кофиади считает, что препарат можно считать первым в мире средством, способным специфически лечить COVID-19.

Препарат состоит из двух компонентов: действующего вещества — малых интерферирующих РНК и пептида — носителя. С помощью активного компонента — малых интерферирующих РНК — препарат разрушает конкретный участок генома вируса, отвечающий за его репликацию (способность к размножению). В результате лабораторных испытаний ученые обнаружили, что «Мир-19» в 10 тыс. раз снизил концентрацию вируса у инфицированных животных.

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