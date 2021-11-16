Опубликовано видео задержания причастной к легализации мигрантов группировки

Федеральная служба безопасности (ФСБ) во вторник, 16 ноября, опубликовала видео задержания группировки, которая занималась легализацией мигрантов.

На кадрах видно, как силовики проникают в квартиру злоумышленников, после чего арестовывают членов группировки. В качестве улик изъята документация, находившаяся в квартире.

Отмечается, что участники группы помогали иностранным гражданам в получении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми, имеющими гражданство РФ. Данные действия проводились с целью оформления российского гражданства и легализации пребывания мигрантов на территории страны.

Всего был задержан 21 организатор и активный участник преступной группы.

В апреле ФСБ задержала в Москве преступную группу, которая занималась легализацией иностранцев на территории России, выявлено пять подпольных типографий по изготовлению документов.

Было изъято более 50 печатей и штампов государственных и коммерческих организаций, медучреждений, более 2,5 тыс. бланков паспортов, водительских удостоверений, миграционных карт, патентов на осуществление трудовой деятельности и других документов.