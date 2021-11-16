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Все детдома Курганской области проверят после издевательств над ребенком

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Все детские дома Курганской области проверят после того, как в Сети появилась информация об издевательствах над двухлетним ребенком в одном из таких учреждений.

Инициатором проведения проверки стал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

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«Это касается не только детских домов, но и домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей, геронтологических центров. Проверки начнутся с сегодняшнего дня, 16 ноября. Они будут касаться выполнения руководством и персоналом обязанностей по обеспечению надлежащих комфортных и безопасных условий», — сообщается 16 ноября на сайте правительства региона.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилось несколько видеороликов из детского дома Юргамышского района, на которых видно, как подростки-воспитанники этого учреждения издеваются над малышом.

На кадрах подростки наносят ребенку удары по голове и в живот. Помимо этого, старшие дети курили и выдыхали дым в лицо малышу.

В отношении двух 16-летних воспитанников полицией были составлены протоколы об административном правонарушении по статье о побоях.

По результатам доследственной проверки возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст.117 и ч.1 ст.293 УК РФ («Истязание», «Халатность»).

В прокуратуре Курганской области также начали собственную проверку по факту случившегося. На место происшествия выехали сотрудники аппарата надзорного ведомства, а ситуация находится на личном контроле прокурора области Андрея Назарова.

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