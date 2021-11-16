Прямой эфир
Мир
Эстония решила укрепить границу с РФ проволокой
Происшествия
Boeing 737 совершил вынужденную посадку в Новосибирске
Общество
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19
Мир
Все самолеты РФ на авиасалоне в Дубае оснастили российскими двигателями
Наука
Экраны с ИИ для проверки QR-кодов создали в РФ
Мир
США отказались эвакуировать своих граждан из Эфиопии
Мир
Казахстан и Россия договорились об экспорте электроэнергии из РФ
Экономика
Средняя доходность инвестиций физлиц в фондовый рынок составила 5,4%
Мир
Байден и Си Цзиньпин провели онлайн-встречу
Мир
В Минэнерго заявили об отсутствии запроса Киева об увеличении поставок угля

Диетолог назвала вызывающие усталость продукты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Некоторые продукты способны отнимать энергию и вызывать внезапную усталость. Об этом во вторник, 16 ноября, заявила диетолог Юлия Чехонина.

Домашнее равновесие: кофе потерял лидерство среди напитков в РФ
На самоизоляции россияне стали пить больше чая

По ее словам, кофе может провоцировать усталость. Это зависит от количества выпитого напитка — одна-две чашки в день считается нормой, в этом случае напиток бодрит. Если человек начинает пить больше кофе, вместо прилива энергии человек может ощутить усталость.

Чехонина добавила, что состояние усталости могут вызвать продукты с высоким содержанием сахара. Она посоветовала сладкоежкам есть больше темного шоколада, который не вызывает резких колебаний уровня глюкозы в крови. Газировку специалист посоветовала заменить овощными соками.

Сильную нагрузку на пищеварение и как следствие усталость дает фастфуд, богатый углеводами, добавила врач. Организм тратит много силы на переваривание тяжелой высококалорийной пищи.

«Кратковременная вкусовая радость потом влечет за собой длительное ощущение усталости, от которого можно избавиться, только хорошенько выспавшись», — приводит «РИА Новости» слова диетолога.

Кроме того, в список продуктов вызывающих усталость можно включить сыровяленые колбасы, заключила Чехонина.

1 октября диетолог Елена Соломатина назвала допустимую дозу кофе в сутки. По ее мнению, без последствий для здоровья в день допустимо выпивать до четырех чашек этого напитка.

27 сентября врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что кофе может помочь облегчить симптомы болезни у онкобольных.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021