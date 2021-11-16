Диетолог назвала вызывающие усталость продукты

Некоторые продукты способны отнимать энергию и вызывать внезапную усталость. Об этом во вторник, 16 ноября, заявила диетолог Юлия Чехонина.

По ее словам, кофе может провоцировать усталость. Это зависит от количества выпитого напитка — одна-две чашки в день считается нормой, в этом случае напиток бодрит. Если человек начинает пить больше кофе, вместо прилива энергии человек может ощутить усталость.

Чехонина добавила, что состояние усталости могут вызвать продукты с высоким содержанием сахара. Она посоветовала сладкоежкам есть больше темного шоколада, который не вызывает резких колебаний уровня глюкозы в крови. Газировку специалист посоветовала заменить овощными соками.

Сильную нагрузку на пищеварение и как следствие усталость дает фастфуд, богатый углеводами, добавила врач. Организм тратит много силы на переваривание тяжелой высококалорийной пищи.

«Кратковременная вкусовая радость потом влечет за собой длительное ощущение усталости, от которого можно избавиться, только хорошенько выспавшись», — приводит «РИА Новости» слова диетолога.

Кроме того, в список продуктов вызывающих усталость можно включить сыровяленые колбасы, заключила Чехонина.

1 октября диетолог Елена Соломатина назвала допустимую дозу кофе в сутки. По ее мнению, без последствий для здоровья в день допустимо выпивать до четырех чашек этого напитка.

27 сентября врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что кофе может помочь облегчить симптомы болезни у онкобольных.