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Эксперт назвал отличия официального портала госуслуг от мошеннического

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Обозреватель компании-разработчика программ кибербезопасности ESET Станислав Жураковский во вторник, 16 ноября, объяснил, как при получении QR-кода на портале госуслуг распознать мошеннический сайт.

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По его словам, главным признаком настоящего сайта является использование удостоверяющих сертификатов. Их можно проверить в строке браузера по клику на «замочек» в адресной строке, в Safari. После нажатия на строчку «показать сертификат» открывается окно, которое демонстрирует принадлежность домена и его подлинность.

Для проверки безопасности передачи данных необходимо убедиться, что в адресе есть «замочек» и сам адрес начинается с «https://», где буква «s» обозначает secure («безопасный»), рекомендует эксперт. Кроме того, если была допущена опечатка в написание адреса сайта, то пользователь может оказаться на поддельном ресурсе. Жураковский подчеркнул, что существует отдельное подразделение мошенников, так называемых киберсквоттеров, которые скупают домены, на которые легко попасть, случайно перепутав буквы, расположенные рядом на клавиатуре.

«Плохую подделку можно также отличить по интерфейсу. Когда не тот цвет, устаревший кабинет или большое количество ошибок в текстах. Имея простую насмотренность, можно быстро и легко отличать подделки от оригинала. Злоумышленники обычно не копируют сайт полностью, они создают ощущение, что этот сайт настоящий», — приводит слова специалиста «РИА Новости». Специалист также пояснил, что подделку может выдать «одностраничность» сайта.

Помимо этого, Жураковский посоветовал установить антивирусную программу и использовать поисковые сервисы для перехода на портал. По его словам, оригинальные сайты госсервисов выскакивают в поиске первыми и имеют синюю галочку, которая подтверждает их подлинность.

Ранее, 3 ноября, руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун рассказал, что в России на фоне коронавирусных ограничений получила распространение новая схема обмана, связанная с темой выплат от государства.

Так, злоумышленники отправляют гражданам письма, в которых говорится о возможности получить выплаты. К сообщению прикрепляется ссылка, которая ведет на поддельный сайт, оформленный в стиле официального государственного портала. Интернет-ресурс запрашивает у гражданина сведения банковской карты, а также предлагает выбрать опцию «Проверить свою компенсацию». Затем пользователь видит на экране крупную сумму в диапазоне от 100 до 200 тыс. рублей, которую он якобы может получить. Для получения выплаты мошенники просят перечислить около 400–500 рублей за юридические услуги по регистрации анкеты. После перевода жертва не получает обещанных средств, добавил Ковтун.

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