США отказались эвакуировать своих граждан из Эфиопии

Соединенные Штаты не будут вывозить своих граждан из Эфиопии. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в понедельник, 15 ноября.

По его словам, воздушного моста «как в Кабуле» ждать не стоит. Эфиопским американцам следует выбираться из страны самостоятельно. В том случае, если у них нет денег на билет, посольство поможет им с оформлением документа.

«Если боевые действия достигнут столицы Эфиопии Аддис-Абебы, обладателям американских паспортов не следует ожидать воздушного моста в стиле эвакуации из Кабула, этого не будет», — слова представителя Госдепа приводит портал Axios.

15 ноября стало известно, что Организация Объединенных Наций (ООН) выделит Эфиопии в общей сложности $40 млн в качестве гуманитарной помощи.

2 ноября правительство Эфиопии объявило режим чрезвычайного положения в стране. До этого боевики из северного региона Тыграй заявили, что они захватили стратегические города Десси и Комболча в регионе Амхара. Они указали, что продвинутся на юг, к столице страны Аддис-Абебе.

Противостояние в Эфиопии продолжается с 2020 года. Тогда власти страны обвинили Народный фронт освобождения Тыграя, который доминировал в политической жизни Эфиопии, в нападении на военную базу и начали операцию в регионе при поддержке Эритреи.

Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя, а спустя несколько месяцев повстанцы взяли административный центр региона — город Мэкэле.