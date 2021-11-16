Политолог Светов указал на желание Варшавы «выслужиться» перед Западом

Политолог Юрий Светов высказался о ситуации на польско-белорусской границе, передает телеканал «Известия».



«Подумать только, сейчас мобилизована армия Польши, Латвия проводит учения, строят забор из проволоки, созваны полицейские, чуть ли не война против этих мирных людей. И что за этим стоит? Желание получить политическую выгоду. Польша хочет замазать свою историю конфликта с Европейским союзом по поводу законодательства, тех денег, которые она должна платить в виде штрафа, и эти несчастные беженцы им помогают это сделать. Наши прибалтийские соседи вообще рады любой истории, к которой можно подтянуть Россию, потому что они надеются под это деньги получить, кричат о том, что НАТО должно им помогать», — сообщил эксперт.

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