Средняя доходность инвестиций физлиц в фондовый рынок составила 5,4%

Среднегодовая доходность домохозяйств от инвестиций в фондовый рынок на протяжении последних пяти лет не превышает 5,4%, что немногим больше среднего уровня инфляции и меньше ставок по депозитам. Такие оценки приведены в материалах экспертов РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».

Так, среднегодовой уровень инфляции за этот период равен 4,2%, а доходность по вкладам — 5,97%. В результате, усредненный портфель домохозяйств далек от оптимальных по соотношению доходности и рисков, пришли к выводам авторы исследования.

Также в материалах отмечается, что за последние несколько лет в РФ структура финансовых активов домашних хозяйств изменилась. Например, доля депозитов в банках с 2017 года по июль нынешнего упала с 57,1 до 49,6%, также, как и сбережения в виде пенсионных и страховых резервов. А доля прямых вложений в акции, напротив увеличилась — с 4,4% до 7,1% соответственно.

По данным ЦБ, на начало июля финансовые активы домашних хозяйств составляли 107,9 трлн рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. Из них наибольшие доли приходятся на депозиты, наличные средства на руках у населения, а также на инвестиции в ценные бумаги и паи инвестиционных фондов.

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