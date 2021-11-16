Прямой эфир
Мир
Путин назвал жестоким обращение пограничников Польши с мигрантами
Мир
ЕС заявил о недопуске мигрантов с территории Белоруссии
Мир
Россия отказалась ставить США в известность по поводу испытаний оружия
Мир
США обвинили РФ в угрожавшем МКС испытании противоспутникового оружия
Мир
Минобороны Украины рассказало о круглосуточной боеготовности армии страны
Мир
Киев призвал Париж и Берлин готовиться к военному конфликту на Украине
Мир
США выразили надежду на построение более стабильных отношений с РФ в будущем
Политика
Захарова оценила заявление главы МИД Украины о помощи России Донбассу
Мир
Шестерых подростков госпитализировали после стрельбы около школы в США
Экономика
Минсельхоз предложил зафиксировать цены на удобрения

США выразили недовольство закупкой Индией российских ЗРС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты вновь заявили о своей обеспокоенности закупкой Индией полков российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби в понедельник, 15 ноября.

Ядерное обострение: Индия и Китай стоят на грани вооруженного конфликта
В Гималаи стянуты тысячи военнослужащих

«Мы очень четко говорили своим индийским партнерам, что мы обеспокоены этими системами, у меня нет ничего нового, что я мог бы сказать. Министр посещал Нью-Дели, мы об этом говорили и определенно обеспокоены по поводу этих систем», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Пентагона из телефонного брифинга для журналистов.

14 ноября стало известно, что Россия начала поставлять Индии ЗРС С-400. По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, поставки идут по графику.

25 августа глава Шугаев рассказал, что поставка первого полкового комплекта систем ПВО С-400 в Индию была запланирована до конца года. Россия начала производство С-400 для Индии в феврале 2020 года.

В 2015 году индийский совет по оборонным закупкам одобрил потенциальный контракт. Договор на поставки С-400 был подписан в 2018 году. Пять полков новейших ЗРС обойдутся Нью-Дели в $5,43 млрд (более 3 трлн рублей). Эта сделка была названа крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021