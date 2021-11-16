Статистику по инвестициям усовершенствуют для создания налоговых льгот

Налоговые льготы для компаний увяжут с их инвестициями. Для этого планируется улучшить качество статистики по капиталовложениям, говорится в презентации об итогах деятельности и задачах Минэкономразвития (есть в распоряжении «Известий»).

Главная задача сформулирована так: «создать систему получения данных по инвестициям от групп компаний, в том числе для целей дальнейшего создания налоговых стимулов».

Сегодня статистика собирается с каждого юрлица в отдельности, даже если оно входит в группу, пояснили «Известиям» в Росстате. Теперь же головные компании холдингов смогут предоставлять сведения об инвестиционной деятельности сразу за все контролируемые ими фирмы.

Минэкономразвития уже провело эксперимент по сбору информации с групп компаний, и в дальнейшем планируется принять подзаконную базу для этого. Более того, до конца 2021 года ведомство организует ретроспективный сбор данных от холдингов за 2020-й и I-III кварталы 2021 года с последующем уточнением статистики, сказано в документах.

В результате объем инвестиций, видимый Росстатом, увеличится на 1-2 п.п. за счет улучшения отчетности, следует из презентации.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Каждому по делам: налоговые льготы для компаний увяжут с их инвестициями»