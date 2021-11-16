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Политолог оценил роль РФ в урегулировании кризиса на границе Польши и Белоруссии

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Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон по телефону обсудили острые и актуальные проблемы. Одной из центральных тем стала
ситуация на границе Польши и Белоруссии, передает телеканал «Известия». Макрон уверен, что РФ поможет урегулировать кризис с мигрантами. В свою очередь Путин, снова призвал французского лидера и других глав стран в Евросоюзе выстраивать прямой диалог с Минском и белорусским президентом Александром Лукашенко.

«По сути, Лукашенко сейчас может, имеет шанс вывести европейских партнеров на новый трек работы с собой. И это плохие новости, пожалуй, для Тихановской, Латушко и остальных белорусских оппозиционеров, которые делали ставку на продолжение конфликта. Роль России здесь, безусловно, очень большая и важная, потому что то, что произошло, показывает: без России континентальная европейская безопасность невозможна, достичь её будет невозможно. И контуры этой безопасности необходимо будет выстраивать только непосредственно с участием России», — поделился политолог Алексей Мухин.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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