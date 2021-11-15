США выразили надежду на построение более стабильных отношений с РФ в будущем

Администрация Соединенных Штатов полагает, что пока рано говорить, стали ли отношения страны с Россией более стабильными и предсказуемыми: следует дождаться июньского саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Такое заявление сделал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс в понедельник, 15 ноября.

«Нас отделяют от июньского саммита уже несколько месяцев, за это время у нас происходили контакты на более низких уровнях, в том числе с участием высокопоставленных представителей Госдепартамента и их коллег из России. Вместе с тем, я считаю, что во многих аспектах пока слишком рано говорить о том, стали ли наши отношения более стабильными и предсказуемыми», — сказал он на регулярном брифинге, запись которого была опубликована на странице американского ведомства в Twitter.

При этом он подчеркнул, что надежда «не является стратегией США».

10 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча двух президентов, возможно, состоится в начале 2022 года, однако реальной договоренности пока нет.

9 ноября Песков заявил, что встреча президентов России и США необходима и что сторонам нужно продолжать общение.

Первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 16 июня текущего года в Женеве. На пресс-конференции по его итогам президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере, добавив, что стороны оценят ход реализации достигнутых договоренностей через полгода. Путин также рассказал, что переговоры прошли «на одном языке», и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.

По итогам саммита лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.