Прямой эфир
Мир
Путин назвал жестоким обращение пограничников Польши с мигрантами
Мир
ЕС заявил о недопуске мигрантов с территории Белоруссии
Мир
Путин отметил провокационный характер учений США в Черном море
Мир
Bloomberg узнал о возможных санкциях США против РФ из-за Украины
Общество
В России началась благотворительная акция «Елка желаний»
Мир
Зеленский заявил об отсутствии закупок угля в самопровозглашенных ДНР и ЛНР
Мир
США выразили надежду на построение более стабильных отношений с РФ в будущем
Мир
Лукашенко и Меркель договорились помочь мигрантам на границе с ЕС
Общество
В Москве ожидается самая холодная ночь с начала ноября
Общество
Суд приговорил сбившую детей в Москве девушку к пяти годам лишения свободы

США выразили надежду на построение более стабильных отношений с РФ в будущем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация Соединенных Штатов полагает, что пока рано говорить, стали ли отношения страны с Россией более стабильными и предсказуемыми: следует дождаться июньского саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Такое заявление сделал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс в понедельник, 15 ноября.

«Нас отделяют от июньского саммита уже несколько месяцев, за это время у нас происходили контакты на более низких уровнях, в том числе с участием высокопоставленных представителей Госдепартамента и их коллег из России. Вместе с тем, я считаю, что во многих аспектах пока слишком рано говорить о том, стали ли наши отношения более стабильными и предсказуемыми», — сказал он на регулярном брифинге, запись которого была опубликована на странице американского ведомства в Twitter.

Признание — золото: к чему Владимир Путин призвал коллег по G20
На саммите президент РФ говорил о признании сертификатов, Сергей Лавров встретился с коллегой из Китая, а премьер Италии сетовал на несправедливость

При этом он подчеркнул, что надежда «не является стратегией США».

10 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча двух президентов, возможно, состоится в начале 2022 года, однако реальной договоренности пока нет.

9 ноября Песков заявил, что встреча президентов России и США необходима и что сторонам нужно продолжать общение.

Первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 16 июня текущего года в Женеве. На пресс-конференции по его итогам президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере, добавив, что стороны оценят ход реализации достигнутых договоренностей через полгода. Путин также рассказал, что переговоры прошли «на одном языке», и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.

По итогам саммита лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021