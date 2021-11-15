Адвокат сбившей детей девушки оценил ее реакцию на приговор

Адвокат Альберт Якубов, представляющий интересы 18-летней студентки Валерии Башкировой, которая получила пять колонии по делу о гибели двух детей в ДТП в Москве, заявил: Башкирова отреагировала на приговор нормально. Об этом стало известно в понедельник, 15 ноября.

«Нормально, тихо, спокойно. Мы рассчитывали на реальный срок, учитывая резонанс дела», — сообщил Якубов.

Гражданские иски потерпевших были удовлетворены частично, добавил адвокат. По его словам, в пользу каждого их них суд взыскал с обвиняемой по 2 млн рублей.

«Пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. У нас есть 10 дней для принятия окончательного решения: будем обжаловать или нет», — резюмировал Якубов.

После оглашения приговора Башкирову под конвоем вывели из здания Солнцевского районного суда Москвы и сразу посадили в автозак. Журналисты задали девушке вопрос о приговоре, но она отказалась от комментариев.

Ранее в этот день суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Авария произошла днем 16 июля. Башкирова за рулем автомобиля Mazda на пешеходном переходе на улице Авиаторов наехала на троих детей. Всем им потребовалась медицинская помощь. Малыши четырех и пяти лет скончались в больнице. Выжила только девятимесячная девочка. У одного из погибших мальчиков был перелом основания черепа, его доставляли в больницу санитарным вертолетом. Девочка была госпитализирована с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.