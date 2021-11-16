Паркетный тур: сможет ли ЦСКА обыграть «Барселону»

На этой неделе состоится сдвоенный тур Евролиги. «Зенит» и УНИКС сыграют в главном баскетбольном турнире Старого света 17 и 19 ноября, ЦСКА — в 18-го и 20-го. Клубы из Санкт-Петербурга и Казани будут принимать своих оппонентов дома (берлинскую «Альбу» и «Милан»), а «армейцев» ждут две игры в Испании. Сначала команду Димитриса Итудиса протестирует звездная «Барселона», а затем «Баскония», уволившая главного тренера Душко Ивановича.

Найти баланс

В прошедший четверг ЦСКА наконец-то прервал свою неудачную серию из пяти поражений, в тяжелейшем матче переиграв дома «Маккаби» (74:73). У гостей была последняя атака, в которой они могли вырвать победу, но Иффе Лундберг отлично отработал против Скотти Уилбекина, и осознанного броска у израильского клуба так не получилось.

На этой же неделе станет окончательно понятно, смог ли коллектив Димитриса Итудиса преодолеть кризис начала сезона. Их ждет тяжелейший выезд в Испанию, а начать его придется против «Барселоны» во главе с самым высокооплачиваемым игроком Европы Николой Миротичем. В прошлом сезоне каталонцы дважды выиграли у ЦСКА в «регулярке». В Испании злыми гениями для москвичей стали Миротич и Брэндон Дэвис, на двоих набравшие 35 очков, а в России — Алекс Абринес и Кори Хиггинс. Экс-защитник «армейцев» набрал 25 очков, реализовав 9 из 13 средних бросков.

В межсезонье «Барсе» удалось сохранить своих лидеров, подписав четырех сильных новичков. Это бывший центровой «Анадолу» Сертач Шанлы, доставивший каталонцам много проблем в решающем матче прошлого сезона Евролиги, а также Николас Лапровиттола, Найджел Хэйс и Рокас Йокубайтис. Последний считается наследником Луки Дончича, поэтому наблюдать за 20-летним литовцем особенно интересно. В целом состав сине-гранатовых не стал менее звездным, и второй год подряд именно они будут главными фаворитами сезона.

Что, к слову, подтвердили и первые девять туров «регулярки». Подопечные Шарунаса Ясикявичюса одержали шесть побед подряд. Правда, затем уступили «Маккаби» и «Милану». Наверняка, тренер Итудис досконально проанализировал эти игры и постарается ударить по тем же местам. Но хватит ли у ЦСКА ресурсов? Марюс Григонис и Никола Милутинов только восстановились после повреждений, Торнике Шенгелия и Алексей Швед пока не в оптимальных кондициях. А звездный новичок Кеннет Фарид только привыкает к европейскому баскетболу.

— В команде отличная атмосфера, — сказал «Известиям» защитник ЦСКА Даниэль Хэкетт. — Все доверяют друг другу и пытаются найти баланс, который бы позволил нам вновь выйти на победный путь. Вы знаете, что сейчас ряд игроков возвращаются после травм, новички пытаются максимально быстро освоиться в нашей системе. Уверен, что мы преодолеем все трудности. Матч с «Маккаби» был показательным в плане борьбы, мы были максимально заряжены. Этот настрой надо сохранить и в игре с «Барселоной».

Двойной визит Этторе

УНИКС предстоит матч с единоличным лидером турнира. «Милан» проиграл всего одну встречу из девяти («Баварии»), а в прошлом туре продемонстрировал феноменальную защиту в игре «Фенербахче». В Стамбуле парни Этторе Мессины пропустили всего 43 очка, сделав серьезную заявку на победу в регулярном сезоне. Теперь итальянцев ждут два сложных матча в России. Начать придется с УНИКСа, который победил в трех из четырех последних игр, в том числе обыграв «Реал» в столице Татарстана. Если у Марио Хезони, Айзейя Кэнана и Лоренцо Брауна пойдет игра, то это трио практически невозможно остановить. Мессина это понимает, поэтому, наверняка, нас ждет малорезультативная игра с «множеством» борьбы. Если УНИКС сможет выстоять в таких условиях и нанести «Милану» второе поражение, то можно будет сказать, что казанцы всерьез намерены бороться за топ-8 в этом сезоне. После первых туров такие перспективы казались вымыслом.

«Зенит» же перед битвой с тем же «Миланом» в пятницу разомнется на «Альбе». Берлинский клуб в межсезонье потерял трех своих лидеров. Пейтон Сива уехал в «Новую Зеландию», а Джейсон Грейнджер и Симоне Фонтеккио пошли на повышение в «Басконию». Из приобретений стоит отметить разыгрывающего Тамира Блатта (сын известного Дэвида Блатта), который неплохо проявляет себя в первом сезоне на новом уровне (4,6 очка и 3,2 передачи в среднем за игру), а также MVP прошлогоднего чемпионата Бундеслиги Джалина Смита (5,6 очка и 2,2 передачи). Однако это точно не те подписания, которые позволят столичному клубу бороться за топ-8. В девяти турах «Альба» одержала три победы и располагается в подвале турнирной таблицы. Впрочем, если попасть под горячую руку Маодо Ло, Люка Сикмы и Оскара да Силвы, то мало никому не покажется. Поэтому «Зениту» надо сыграть в свой фирменный баскетбол, от защиты, и продлить победную серию.

— Попасть в топ-8 лучших команд Евролиги по итогам «регулярки» — сложнейшая задача, — подчеркнул «Известиям» защитник «Зенита» Билли Бэрон. — Особенно в этом сезоне. Каждая команда действительно сильная, с отличным подбором игроков. Если мы хотим повторить прошлогодний успех, то должны выигрывать все домашние матчи. В этом нам должны помочь болельщики, по которым мы очень скучали. Их поддержка позволяем нам играть гораздо раскованнее. К матчу же с «Альбой» мы готовились почти неделю, поэтому должны быть хорошо готовы к встрече с ней.

Бэрон в этом сезоне — второй снайпер команды в Евролиге (11 очков в среднем за игру), больше только у Джордана Лойда (12,8).