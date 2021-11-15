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Путин поручил легализовать приложения для фиксации нарушений ПДД по фото и видео

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Президент РФ Владимир Путин поручил внедрить возможность штрафовать за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на основе фото и видео, которые получают через специальное мобильное приложение. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном 14 ноября на сайте Кремля.

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Необходимо завершить работу по внесению в законодательство РФ соответствующих изменений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения ПДД «без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки», говорится в документе.

По поручению российского лидера правительство РФ проработает передачу регионам страны отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения. Срок выполнения — 1 июня 2022 года.

Ранее, 1 ноября, стало известно, что в том случае, если новая версия Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будет утверждена, в ней появятся новые штрафы для водителей. Так, если водитель неоднократно отказывается остановить транспортное средство по требованию полиции во время преследования, его ждет штраф в размере 40 тыс. рублей. За езду в состоянии опьянения с ребенком в салоне предусмотрен штраф в размере до 50 тыс. рублей, а также лишение прав. Максимальный штраф за перевозку детей без автокресла предложено увеличить с 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Автоюрист Лев Воропаев 11 ноября отметил, что новые штрафы для водителей, нарушающих ПДД, являются вполне обоснованными при одном условии. По его словам, речь идет о том, что сотрудники ГИБДД со своей стороны также будут действовать в рамках закона.

Воропаев добавил, что большая часть штрафов останется прежними, их размер не увеличится.

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