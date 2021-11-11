Прямой эфир
Мир
Министр обороны Латвии заявил об отказе в приеме мигрантов из Белоруссии
Мир
В Германии заявили о необходимости диалога с Россией
Мир
В Крыму заявили о готовности нейтрализовать провокации в Черном море
Мир
Два российских Ту-160 провели полет над Белоруссией
Мир
Более половины украинцев выступили за роспуск Верховной рады
Экономика
В России началось оформление электронных сертификатов для льготников
Мир
ЕС продлил санкции за буровые работы Турции в Средиземноморье
Общество
Синоптик предупредил москвичей о снегопадах и морозе
Мир
В лагере мигрантов на белорусско-польской границе произошла давка
Общество
В ГД поддержали идею введения QR-кодов в транспорте и магазинах

Автоюрист оценил введение новых штрафов для водителей

Автоюрист Воропаев прокомментировал введение новых штрафов для водителей
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автоюрист Лев Воропаев прокомментировал введение новых штрафов для автомобилистов и обновления в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

По пьяному делу: как в России предлагают ужесточить наказание для нетрезвых водителей
Эксперты и общественники советуют ввести ответственность для пассажиров и обезопасить несовершеннолетних

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 11 ноября, он отметил, что новые штрафы для водителей, нарушающих ПДД, являются вполне обоснованными при условии, что сотрудники ГИБДД со своей стороны также будут действовать в рамках закона.

«Вполне себе обоснованно. Главное, чтобы применялось четко в соответствии с теми нормами, которые у нас есть, и не перегибалась палка. <…> Для обычных автолюбителей, добропорядочных водителей жизнь никак не усложнится и всё останется как есть», — подчеркнул Воропаев.

Он добавил, что большая часть штрафов останется прежними, их размер не увеличится.

Ранее, 1 ноября, стало известно, что в случае, если новая версия КоАПа будет утверждена, в ней появятся новые штрафы для водителей. Так, если водитель неоднократно отказывается остановить транспортное средство по требованию полиции во время преследования, его ждет штраф в размере 40 тыс. рублей. За езду в состоянии опьянения с ребенком в салоне предусмотрен штраф в размере до 50 тыс. рублей, а также лишение прав.

Помимо того вводится процедура временного ограничения управления транспортным средством, которая будет применяться до решения суда, если водитель совершил грубое нарушение. Кроме того, обновления в КоАП предусматривают штраф за повторные нарушения, например, управление автомобилем с грязными и сложно читаемыми номерами — 5000 рублей, а также чрезмерная тонировка — это нарушение обойдется водителю в 3000 рублей, отмечает RT.

В числе прочего в проекте вводится штраф в 1–2 тыс. рублей за управление «средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования», — снегоходами, болотоходами, кроссовыми мотоциклами, мотоблоками и др. при выезде на проезжую часть, отмечает телеканал «360».

При этом Минюст планирует отказаться от административного ареста для водителей, сообщает телеканал «Звезда».

1 ноября первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала о штрафах за парковку на газонах и тротуарах в новом КоАПе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021