Автоюрист оценил введение новых штрафов для водителей

Автоюрист Лев Воропаев прокомментировал введение новых штрафов для автомобилистов и обновления в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 11 ноября, он отметил, что новые штрафы для водителей, нарушающих ПДД, являются вполне обоснованными при условии, что сотрудники ГИБДД со своей стороны также будут действовать в рамках закона.

«Вполне себе обоснованно. Главное, чтобы применялось четко в соответствии с теми нормами, которые у нас есть, и не перегибалась палка. <…> Для обычных автолюбителей, добропорядочных водителей жизнь никак не усложнится и всё останется как есть», — подчеркнул Воропаев.

Он добавил, что большая часть штрафов останется прежними, их размер не увеличится.

Ранее, 1 ноября, стало известно, что в случае, если новая версия КоАПа будет утверждена, в ней появятся новые штрафы для водителей. Так, если водитель неоднократно отказывается остановить транспортное средство по требованию полиции во время преследования, его ждет штраф в размере 40 тыс. рублей. За езду в состоянии опьянения с ребенком в салоне предусмотрен штраф в размере до 50 тыс. рублей, а также лишение прав.

Помимо того вводится процедура временного ограничения управления транспортным средством, которая будет применяться до решения суда, если водитель совершил грубое нарушение. Кроме того, обновления в КоАП предусматривают штраф за повторные нарушения, например, управление автомобилем с грязными и сложно читаемыми номерами — 5000 рублей, а также чрезмерная тонировка — это нарушение обойдется водителю в 3000 рублей, отмечает RT.

В числе прочего в проекте вводится штраф в 1–2 тыс. рублей за управление «средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования», — снегоходами, болотоходами, кроссовыми мотоциклами, мотоблоками и др. при выезде на проезжую часть, отмечает телеканал «360».

При этом Минюст планирует отказаться от административного ареста для водителей, сообщает телеканал «Звезда».

1 ноября первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала о штрафах за парковку на газонах и тротуарах в новом КоАПе.