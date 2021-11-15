В Киеве назвали демаршем отмену Россией квот на товары из ДНР и ЛНР

Москва нарушает Минские соглашения своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с изданием «Новости Донбасса».

«Демарш этот осуществляется по идейному замыслу в рамках очередного этапа гибридной войны. Это действие, прямо нарушающее минские и нормандские соглашения, где прописано, что стороны удерживаются от шагов экономических и политических, которые способствуют дальнейшему разрыву оккупированных территорий с Украиной», — сказал Арестович.

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей от 15 ноября, политик заявил, что следующий шаг РФ в Донбассе — интеграция на товарном рынке.

«Безусловно, мы дадим этому оценку и на уровне государства, и на уровне международных партнеров», — подытожил Арестович.

Владимир Путин 15 ноября подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В частности, российский лидер также поручил правительству в месячный срок принять меры, которые смягчат условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР.

Из указа следует, что решение о поддержке Россией жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принято на фоне продолжающейся экономической блокады со стороны Киева и пандемии новой коронавирусной инфекции.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия сделает всё возможное в плане гуманитарной помощи Донбассу. При этом он подтвердил наличие сложностей с обеспечением Донбасса вакцинами.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.