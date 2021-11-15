Эксперт назвал причину отказа «Газпрома» докупать доптранзит через Украину

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович 15 ноября назвал причину отказа «Газпрома» докупать дополнительный транзит через Украину в декабре.

«Газпром», в принципе, давно уже не бронирует дополнительную транзитную мощность через Украину. По всей видимости, и так можно выполнять контракт, так что зачем дополнительную мощность выполнять. Конечно, Европейский союз был бы рад, если «Газпром» бы поставил дополнительные объемы газа на спот, но юридических обязанностей подобного рода нету», — сказал он «Известиям».

Митрахович напомнил, что президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» увеличить поставки газа в европейские хранилища и компания с этим справляется — «закачка у них стала увеличиваться в последние дни».

«Газпром» выполняет указания Путина, но можно это делать и без транзитной мощности через Украину дополнительной. А так контрактные обязательства выполняются, 109 млн куб. м. через Украину качается в сутки», — подчеркнул он.

Также эксперт отметил, что между Россией и Польшей сейчас нет долгосрочного контракта по транзиту, «есть только механизм бронирования мощности на аукционе и мощность действительно бронируется».

«Необязательно бронировать на год, квартал или месяц. В крайнем случае можно бронировать и на короткий промежуток, на сутки вперед. По всей видимости, «Газпром» и так считает, что может выполнить все свои обязательства в Европе и без дополнительной прокачки через маршруты, указанные выше. И хранилища заполняет он. В крайнем случае можно выкупить на сутки, еще на какой-то срок мощность газопровода через Польшу», — сказал Митрахович.

Эксперт считает, что поставки могут быть увеличены после запуска «Северного потока – 2», а «пока контракты выполняются, какие претензии».

Ранее в этот же день стало известно, что «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для транзита газа на декабрь через ГТС Украины и по газопроводу Ямал–Европа через Польшу.

Ранее, 2 ноября, в ходе аукциона «Газпром» не стал бронировать дополнительную транзитную мощность газа через Украину на I квартал 2022 года. Также холдинг не забронировал мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал–Европа через Польшу в I–III кварталах следующего года.

В тот же день председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков заявил, что в ближайшие месяцы ожидается запуск газопровода «Северный поток – 2», поэтому для «Газпрома» нет экономического смысла бронировать и принимать на себя дополнительные обязательства по транзиту газа и его оплате через Украину, тем более на длительные периоды.

Он добавил, что в целом «Газпром» даже нарастил сейчас свои поставки в Европу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам эксперта, в последнее время газовый холдинг в приоритете поставляет голубое топливо по долгосрочным контрактам — необходимые для этого транзитные мощности у него есть и законтрактованы.

1 ноября генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что суточный транзит российского природного газа через Украину сократился более чем на треть по сравнению с 1 октября. Он сообщил, что 1 октября объем транзита составил 86 млн куб. м в сутки, а 1 ноября — 57 млн. Макогон указал, что «Газпром» оплачивает транзитные мощности на 109 млн куб. м.

Транзитное соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.

Ямал–Европа, проектная мощность которого составляет 32,9 млрд куб. м газа в год, проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Польские потребители получают через него голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из ФРГ. В том случае, если заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, газопровод может переходить в физически реверсивный режим.