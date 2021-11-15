Путин поручил рассмотреть использование ж/д инфраструктуры для городских перевозок

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны до 30 марта 2022 года рассмотреть вопросы об использовании железнодорожной инфраструктуры для городских перевозок. Соответствующий перечень поручений размещен на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: <...> рассмотреть на заседании правительственной комиссии по транспорту вопросы об использовании железнодорожной инфраструктуры для развития городского железнодорожного транспорта и об обеспечении его взаимосвязанности с пригородным железнодорожным сообщением, определив источники финансирования необходимых мероприятий, и представить соответствующие предложения», — говорится в перечне.

Срок выполнения поручения — 30 марта 2022 года.

Ранее, 11 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что запуск четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) намечен на 2023 год, но может сдвинуться на 2024-й. По словам градоначальника, столичные власти вместе с железнодорожниками пытаются максимально ускорить строительство. Он добавил, что МЦД-3 планируется завершить в 2023 году, а МЦД-5 — в 2024–2025 годах.

До этого, 1 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов сообщил, что за лето МЦД воспользовалось более 42,3 млн пассажиров. При этом пассажиропоток на МЦД после пандемийных ограничений по сравнению с летом 2019 года возрос на 14%.

МЦД — система линий внеуличного железнодорожного транспорта, созданная на базе существующей инфраструктуры Московского железнодорожного узла. Связывает между собой столицу и подмосковные города Лобню, Долгопрудный, Одинцово, Красногорск и Подольск.