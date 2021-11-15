Эрдоган назвал себя самым опытным из мировых лидеров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает себя самым опытным из мировых лидеров. Об этом 15 ноября он заявил в ходе встречи с молодежью, трансляция которой велась в Twitter.

Свое мнение турецкий президент объяснил тем, что он хорошо знает мир.

«Среди сегодняшних лидеров я — самый опытный. Говорю это не для того чтобы хвалиться, а чтобы определить свое место среди других лидеров», — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что его народу важно знать, «кто есть кто».

Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на выборах президента Турции в августе 2014 года, в 2018 году вновь был избран главой государства на досрочных выборах.

29 сентября президент РФ Владимир Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. Беседа продолжалась 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме. Как отметил президент России, отношения двух стран развиваются позитивно. Он указал на то, что профильные ведомства постоянно взаимодействуют друг с другом по всем направлениям.

Эрдоган назвал прошедшие переговоры продуктивными. Российский лидер, в свою очередь, назвал разговор с турецким коллегой содержательным.

Путин отметил, что сотрудничество России и Турции в сфере борьбы с пандемией COVID-19 идет хорошими темпами. Он также обратил внимание на то, что распространение коронавирусной инфекции нанесло значительный урон мировому туризму, однако ситуация постепенно восстанавливается.