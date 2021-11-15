Власти Коми переселят жителей двух неперспективных поселков

В Коми расселят два малозаселенных и неперспективных поселка Косью и Березовка, расположенных в районе Печоры. Выделены средства в размере 25,5 млн рублей, что позволит до конца года переселить 22 семьи. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Игорь Кузьмичев.

В 2023 году планируется завершить работы по переселению 28 семей из поселка Березовка. Еще одно направление госпрограммы — это предоставление социальных выплат из республиканского бюджета на приобретение и (или) строительство гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций, передает ИА «Комиинформ». В 2022–2024 годах будет продолжена реализация вышеперечисленных мер государственной поддержки 1302 семьям с объемом финансирования порядка 64,5 млн рублей ежегодно.

Правительство РФ ускорит работу по переселению граждан из непригодного жилья, расположенного в регионах Сибири и Дальнего Востока. Изменения в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о переселении граждан из временных помещений, построенных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока. Многие до сих пор живут в бытовках и бараках, которые на время предоставлялись приехавшим в регион строителям, нефтяникам, участникам различных экспедиций и их семьям.