Власти ускорят расселение аварийного жилья на Дальнем Востоке и в Сибири

Правительство РФ ускорит работу по переселению граждан из непригодного жилья, расположенного в регионах Сибири и Дальнего Востока. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба российского кабмина.

Изменения в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о переселении граждан из временных помещений, построенных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока. Многие до сих пор живут в бытовках и бараках, которые на время предоставлялись приехавшим в регион строителям, нефтяникам, участникам различных экспедиций и их семьям.

«Для улучшения жилищных условий таких граждан ежегодно выделяются субсидии из федерального бюджета. Деньги направляются в регионы Дальнего Востока и Сибири на строительство новых домов для переселенцев и на социальные выплаты гражданам для покупки нового жилья», — отмечается в сообщении.

Новым постановлением кабмина корректируются правила предоставления средств.

Так, в частности, получить новую квартиру или средства на ее покупку смогут не только лица, которым предоставляли временное жилье, но и члены их семей. Ранее в случае смерти получившего временное жилье его родственники не имели права на получение жилья от государства.

Также увеличен срок, до которого должно было быть предоставлено временное жилье: теперь это 30 марта 1999 года вместо ранее установленной даты 25 декабря 1991 года.

Постановлением полностью сняты ограничения по сроку обращения граждан для получения нового жилья. По прежним правилам они должны были сделать это до августа 2020 года.

Списки имеющих право на новое жилье будут ежегодно направляться региональными властями в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в срок не позднее 1 февраля.

«В 2021 году на переселение граждан из непригодного жилья в Сибири и на Дальнем Востоке предусмотрено свыше 467 млн рублей. В проекте федерального бюджета на 2022–2024 годы — по 492 млн рублей ежегодно», — заключили в правительстве.

Как сообщалось в октябре, порядка 11,1 тыс. человек переселили из ветхого и аварийного жилья в Иркутской области. Показатель составил 142% от плана. Жилищные условия улучшили жители 12 городов и поселков, в том числе Иркутска, Ангарска, Железногорска-Илимского, Шелехова, Киренска, Култука и других.