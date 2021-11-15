Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Оренбуржье

В городе Орск Оренбургской области грузовой поезд насмерть сбил женщину, которая пересекала железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла вечером 14 ноября на 6-м км пятого пикета Никель – Новый город. Около 21:15 грузовой поезд сбил 58-летнюю женщину. Машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако наезда избежать не удалось.

В результате происшествия пешеход получила различные травмы, от которых скончалась на месте, пишет РИА «Оренбуржье».

Следственный комитет организовал проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

10 ноября на 756-м км перегона Свияжск – Зеленый Дол в Татарстане пассажирский поезд сбил мужчину, который переходил железнодорожные пути. Пешеход скончался. Следователи по факту произошедшего проводят проверку.