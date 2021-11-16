Психолог назвала способы избавиться от кофейной зависимости

Клинический психолог, руководитель образовательного проекта «Общественное здоровье» в Московском институте психоанализа Ольга Тонкова-Кузнецова рассказала «Известиям», как диагностировать у себя зависимость от кофе и как от нее избавиться.

По словам специалиста, согласно данным Американской медицинской ассоциации по научным вопросам, умеренное употребление до 400 мг кофеина в день безопасно для здоровья. Это максимальная безопасная суточная доза. Она соответствует примерно двум чашкам эспрессо и до 1,5 л чая или четырем чашкам эспрессо и до 800 мл чая.

Если человек употребляет больше нормы и чувствует, что уже не может обойтись без традиционной чашки кофе, стал хуже спать, ощущает повышенное давление, учащенное сердцебиение, тревожность, резкие скачки настроения и другие физические и психологические симптомы, то ему стоит задуматься об отказе от кофе.

«Чтобы понять, есть ли у вас кофейная зависимость, ответьте себе на следующие вопросы. Можете ли вы обойтись без кофе? Чувствуете ли вы симптомы отмены? Как они проявляются ? Почему и для чего я пью кофе? Что мне даст отказ от кофе? Что будет, если я продолжу пить столько же кофе? Что могу сделать, чтобы сократить количество кофе в день?» — подчеркнула Тонкова-Кузнецова.

Если человек нашел достаточно причин для отказа от напитка, ему необходимо сформулировать свое намерение и приступить к его реализации, считает психолог. Количество кофеина рекомендуется снижать постепенно. Для начала нужно всего на одну чашку в день. Следующим шагом может стать отказ от кофе на неделю.

По мнению эксперта, важно научиться просыпаться без кофеина. Для этого следует отложить первую чашку на более позднее время, утром выпивать стакан воды и делать легкую разминку. Зарядка полезна для здоровья и бодрит не хуже кофе. Также нужно высыпаться и находить время для отдыха в течение дня. Это тоже даст заряд бодрости, но уже осознанный, без стимуляторов.

«Кофе — это не только напиток с бодрящим кофеином, но и ритуал. За ним может стоять встреча с друзьями или возможность побыть наедине с собой. В этом случае можно заменить одну из дневных чашек кофе другим не менее вкусным напитком. Это может быть зеленый чай, матча, цикорий, имбирный чай, какао, чай из лимонника и так далее. Если заинтересоваться этой темой, то можно регулярно устраивать себе дни новых напитков и знакомиться с необычными вкусами», — рекомендует Тонкова-Кузнецова.

При этом если человек не превышает норм употребления кофеина, врач не запрещаете его ему, он чувствует себя хорошо, то не стоит отказывать себе в любимом напитке, заключила психолог.

1 октября диетолог Елена Соломатина назвала допустимую ежедневно дозу кофе. По ее мнению, без последствий для здоровья в день допустимо выпивать до четырех чашек этого напитка. 27 сентября врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что кофе может помочь облегчить симптомы болезни у онкобольных.