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Главную новогоднюю ель начали устанавливать в центре Якутска

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В центре Якутска на площади Орджоникидзе начался монтаж главной городской елки. До 23 ноября рабочие должны завершить установку символа Нового года. В первый лень удалось собрать нижний ярус каркаса.

Высота искусственной ели будет 23 м. Она представляет собой стальной каркас в форме усеченного конуса. По наружной поверхности будут закреплены ветви, на верхнем срезе установят коническую верхушку из искусственной хвои и макушку в форме звезды. Как и в прошлые годы, елку нарядят световыми снежинками и якутскими узорами.

Зажжение огней главной елки столицы Якутии запланировано на 1 декабря. В этот же день стартует ежегодный фестиваль «Зима начинается с Якутии». Это одно из ключевых мероприятий событийного туризма в России, пишет ИА SakhaNews.

10 ноября сообщалось, что ель из подмосковного Щелкова украсит Кремль на Новый год. Высота дерева — 28 м. Ели 90 лет, ее нашли в деревне Новопареево.

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