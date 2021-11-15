Союз производителей алкоголя оценил последствия в случае роста цен на спиртное

Повышение минимальной цены на алкоголь повлечет за собой негативные последствия: например, будет увеличиваться нелегальный рынок спиртного, на котором стоимость продукции более низкая. Об этом заявил «Известиям» президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, комментируя предложение Минфина России о повышении минимальных розничных цен на водку и коньяк в понедельник, 15 ноября.

По его словам, себестоимость крепких спиртных напитков повышается из-за роста акциза, увеличения цен на сырье, деревянные паллеты. Он отметил, что регулятор прислушался к позиции союза: общая стоимость производства продукции выросла «именно в той пропорции, в которой повысили минимальные цены».

«Между тем мы считаем, что акциз на продукцию не должен расти столь активно — он выше, чем аналогичный сбор в странах ЕАЭС. Это создает риски нелегального перетекания продукции с одного рынка на другой», — считает Косарев.

Ранее в этот же день Минфин предложил с начала 2022 года повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Соответствующий проект размещен на портале нормативно-правовых актов 15 ноября.

Проект предлагает повысить стоимость бутылки водки объемом 0,5 л минимум до 261 рубля, что на 7,4% дороже, чем сейчас. Минимальную розничную цену на коньяк предлагается повысить на 7,6%, до 480 рублей за бутылку. На 7,4%, до 348 рублей, хотят повысить розничные цены на бренди и другой алкоголь из виноградного, кальвадосного, плодового, коньячного и вискового дистиллята.

В Кремле заявили журналистам, что не обсуждали цены на алкоголь в России, и порекомендовали обратиться в «соответствующие ведомства».