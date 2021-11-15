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Юрист назвал способ избежать отключения корпоративной сим-карты

Юрист Скрипилев назвал способ избежать отключения корпоративной сим-карты
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Бизнесу необходимое оперативно внести данные о своих корпоративных номерах на портале «Госуслуги», чтобы избежать их отключения, предупредил в беседе с «Известиями» в понедельник, 15 ноября, руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев.

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Если юрлица своевременно этого не сделают, то номер, скорее всего, будет заблокирован, так как его нет в реестре.

«Они как бы становятся «вне действия базы данных» номеров по стране. Поэтому лучше не дожидаться 1 декабря и не проверять, а внести корпоративные номера на сайт «Госуслуг», — подчеркнул он.

Скрипилев напомнил, что компании, приобретавшие сим-карты для своих сотрудников в корпоративных целях, должны были внести данные о таких номерах в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«Это было всем известное решение, компаниям о таком требовании не раз напоминали операторы, тем не менее многие фирмы малого и среднего бизнеса до сих пор не внесли данные о наличии у них корпоративных номеров на «Госуслуги». Хотя для этого был достаточный срок — один год», — указал юрист.

Таким образом, номера, не внесенные в систему, находятся в «серой зоне», так как не закреплены за физическим лицом. Поэтому, как отметил эксперт, речь идет об их отключении от связи с 1 декабря.

О том, что с начала декабря этого года более половины корпоративных номеров в России могут быть отключены от услуг связи, ранее в этот же день сообщила газета «Коммерсантъ». Согласно данным издания, отключить могут 16 млн корпоративных номеров из-за нарушения закона «О связи», регулирующего оборот сим-карт.

В соответствии с законом сведения о корпоративных абонентах должны быть внесены в ЕСИА на портале госуслуг, но этого не сделали более половины корпоративных клиентов операторов.

Компании, которые заключили договор с операторами до 1 июня текущего года, должны внести данные до конца ноября.

В Минцифры в понедельник сообщили, что на «Госуслугах» с 1 июня текущего было подтверждено более 13,3 млн корпоративных сим-карт. Сейчас ведомство проводит работу, чтобы до 30 ноября все корпоративные клиенты подали сведения об абонентах.

Чтобы пройти регистрацию, предприниматели или юридические лица должны предоставить данные о сим-картах корпоративных пользователей операторам мобильной связи, после чего абонентам необходимо подтвердить использование сим-карт через портал «Госуслуги».

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