В Минцифры назвали число подтвержденных корпоративных сим-карт на «Госуслугах»

На портале госуслуг с 1 июня текущего было подтверждено более 13,3 млн корпоративных сим-карт. Сейчас Минцифры проводит работу, чтобы до 30 ноября все корпоративные клиенты подали сведения об абонентах. Об этом 15 ноября говорится в опубликованном сообщении ведомства.

«Минцифры России сообщает, что с 1 июня 2021 года через портал госуслуг успешно подтверждено 13,3 млн корпоративных сим-карт, включая сим-карты для М2М-устройств, в рамках поправок в закон «О связи», — отмечается в сообщении министерства.

Чтобы пройти регистрацию, предприниматели или юридические лица должны предоставить данные о сим-картах корпоративных пользователей операторам мобильной связи, после чего абонентам необходимо подтвердить использование сим-карт через портал «Госуслуги».

«Регистрация сим-карт проходит по графику. Совместно с крупнейшими операторами сотовой связи мы проводим ряд мероприятий, чтобы до 30 ноября этого года все корпоративные клиенты (крупные промышленные корпорации, банки, ритейл и пр.) подали сведения о своих абонентах, которых обеспечивают сим-картами», — рассказал директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин, слова которого приводит ведомство.

Ранее в этот день газета «Коммерсантъ» сообщила, что после 1 декабря этого года более половины корпоративных номеров в России могут быть отключены от услуг связи.

По информации журналистов, отключить могут 16 млн корпоративных номеров из-за нарушения закона «О связи», регулирующего оборот сим-карт. Согласно закону, сведения о корпоративных абонентах должны быть внесены в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг. Этого не сделали более половины корпоративных клиентов операторов.

Компании, которые заключили договор с операторами до 1 июня текущего года, должны внести данные до конца ноября.