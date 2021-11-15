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«Ритуал» подсчитал среднюю стоимость похорон в Москве

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Средняя стоимость похорон в Москве составляет 135 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 15 ноября, рассказал глава похоронной службы ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

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Рост цен на ритуальные услуги в столице растет в пределах инфляции или за счет новых категорий продукции и услуг.

«Порядка 100–110 тыс. рублей собственно за агентские услуги, за гроб, катафальный транспорт, венки. Само захоронение, равно как и кремация, обходится примерно в 35 тыс. рублей. Это не обязательная минимальная цена, а сложившийся средний чек в учреждении», — рассказал Екимов РБК.

При этом Екимов отметил, что если обращаться к теневым агентствам, то стоимость похорон может вырасти в разы.

«Какая-нибудь лента с гравировкой стоит 100 рублей, а у теневиков — 1,5 тыс. рублей», — уточнил Екимов.

При этом глава похоронной службы ГБУ «Ритуал» отметил, что москвичи стараются не экономить на захоронениях.

Кроме того, Екимов отметил, что нагрузка на похоронную сферу повышается по мере нарастания волн смертности от COVID-19, при этом максимальные показатели зафиксированы в июне и июле 2021 года.

Он уточнил, что количество захоронений в Москве выросло на 25–30%, вместе с тем рост носит скачкообразный характер. В допандемийный период, с января по сентябрь 2019 года, «Ритуал» произвел 77,7 тыс. погребений. В аналогичном периоде 2020 года показатель составил 87,2 тыс., в 2021 году — 85,5 тыс.

До этого, 14 сентября, Екамов рассказал, что все новые кладбища Москвы обустраиваются с учетом требований современности, они будут соответствовать установленной архитектурно-ландшафтной среде. Так, по его словам, на новых кладбищах запрещена установка оград вокруг могилы.

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