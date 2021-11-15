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В Питере выставили на продажу раритетный «Москвич» за 6 млн рублей

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В Санкт-Петербурге выставили на продажу редкий фургон «Москвич» 400-420 К. Такие машины производились на базе серийных седанов на авторемонтных заводах, в частности, на московском заводе Минпищепрома и Заводе специальных автомобилей (ЗСА) в городе Горьком.

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За автомобиль 1959 года выпуска с пробегом 200 тыс. км продавец планирует выручить 5,9 млн рублей. По данным собственника, машина прошла реставрацию. Фургон получил ливрею развозных фургонов Государственного универсального магазина (ГУМ) для отдела заказов, который осуществлял прием и доставку товаров.

Под капотом автомобиля установлен 1,1-литровый бензиновый двигатель мощностью 23 л.с. Коробка передач механическая.

14 сентября сообщалось, что на сайте Auto.ru появилось объявление о продаже раритетного советского внедорожника УАЗ-469Б. За машину 1981 года, которая находится в Москве, продавец планирует выручить 700 тыс. рублей.

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