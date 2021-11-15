Макс Барских назван лучшим российским исполнителем на MTV EMA 2021

Певец Макс Барских победил в номинации «Лучший российский исполнитель» на европейской музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021, проходившей в Будапеште.

Певец 15 ноября опубликовал фотографию с премии на своей странице в Instagram и поблагодарил фанатов за поддержку.

За приз в этой номинации также боролись певица Муся Тотибадзе, казахстанский диджей Imanbek, украинская и российская певица Мари Краймбрери и рэпер Slava Marlow.

Ранее 15 ноября стало известно, что британский певец и автор песен Эд Ширан получил главный приз музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021 с композицией Bad Habits, она победила в номинации «Лучшая песня». Кроме того, Ширан победил в номинации «Лучший исполнитель».

Ежегодная премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV Europe в 1994 году. Победители определяются по результатам интернет-голосования.