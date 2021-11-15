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НАТО заявило об отсутствии консенсуса в вопросе вступления Украины в альянс

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Страны НАТО не пришли к единому мнению по вопросу возможного вступления Украины в организацию. Об этом 15 ноября заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в воскресном интервью телеканалу HBO.

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По его словам, альянс усилил партнерство с Киевом.

«Чтобы стать членом НАТО, надо отвечать стандартам НАТО. Мы помогаем им (Украине — Ред.) бороться с коррупцией, но 30 членов (альянса — Ред.) должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока нет», — сказал он.

Столтенберг также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет «нечто большего», чем поддержка, а именно добиться «полноправного членства» в альянсе.

В феврале 2019 года украинский парламент принял изменения в конституцию, которыми закрепил курс страны в Евросоюз и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями.

25 октября Украину впервые пригласили к расширенному формату Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

22 октября министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что членство Украины в ЕС и НАТО — вопрос времени. По его словам, страна активно движется к ЕС и НАТО, реализуя, при этом, направление политики, определяемое Конституцией, и стратегию внешнеполитических действий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что решение о членстве Украины будет приниматься 30 союзниками и непосредственно Киевом, и вмешиваться в этот процесс другие страны не могут.

1 июня в офисе Зеленского создали структурное подразделение по интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Одной из первоочередных задач станет координация сотрудничества с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.

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