Кабмин счел нецелесообразным снижение НДС для туристической отрасли

Правительство РФ пришло к выводу о нецелесообразности снижения НДС для туристической отрасли до 10%, говорится в проекте доклада кабмина (есть в распоряжении «Известий») по итогам исполнения поручения президента. Такая льгота приведет к потерям федерального бюджета в размере более 37 млрд рублей в год и может стать прецедентом для других отраслей, опасаются власти.

В середине октября Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума поручил правительству представить предложения по снижению ставки НДС для организаций туротрасли. Ранее с такими призывами неоднократно выступал гостиничный бизнес.

Уменьшение налога не будет способствовать удешевлению туристических услуг для потребителей, говорится в докладе за подписью премьера Михаила Мишустина. Кроме того, подобная мера может в некоторых случаях приводить к необходимости возмещения НДС российским туристическим организациям, что, «по существу, будет являться субсидированием из федерального бюджета на сумму НДС», указано в докладе. Такая мера не является «прозрачной мерой государственной поддержки, обеспечивающей целевое использование полученных средств», считают в правительстве.

При этом с 1 января 2022 года НДС полностью обнуляется для ресторанного бизнеса с выручкой до 2 млрд в год.

При этом позиция федеральных властей по вопросу новой льготы не монолитна. В распоряжении «Известий» оказалось письмо главы Ростуризма Зарины Догузовой в Минфин от 25 октября, в котором агентство выступает даже за более радикальное снижение НДС для туротрасли — до 7%. Пониженная ставка «приносит ощутимый экономический мультипликативный эффект» странам с развитой туриндустрией и является драйвером инвестиционной активности, указывается в документе.

Опрошенные «Известиями» деловые и отраслевые организации, а также сам гостиничный бизнес настаивают на облегчении налогового бремени для туротрасли, ссылаясь на ее малую рентабельность и низкую инвестиционную привлекательность.

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Без повода расслабиться: туротрасли отказали в снижении НДС