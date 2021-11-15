Прямой эфир
Мир
Американский конгрессмен проговорился о присутствии ВС США на Украине
Общество
Прокуратура начала проверку после взрыва на НЛМК в Липецке
Мир
В Израиле одобрили вакцинацию от COVID-19 детей 5-11 лет
Мир
ФБР признало рассылку фейковых писем со своей почты
Мир
В Болгарии правая коалиция ГЕРБ-СДС лидирует на выборах в парламент
Общество
Стала известна причина смерти актера из «Реальных пацанов»
Спорт
Хорватские СМИ поблагодарили Кудряшова за гол в свои ворота
Спорт
Карпин назвал заслуженным поражение от Хорватии
Мир
Троих задержали по подозрению в причастности к теракту в Ливерпуле
Мир
Эксперт оценил введение Австрией локдауна для непривитых от COVID-19

Кабмин счел нецелесообразным снижение НДС для туристической отрасли

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство РФ пришло к выводу о нецелесообразности снижения НДС для туристической отрасли до 10%, говорится в проекте доклада кабмина (есть в распоряжении «Известий») по итогам исполнения поручения президента. Такая льгота приведет к потерям федерального бюджета в размере более 37 млрд рублей в год и может стать прецедентом для других отраслей, опасаются власти.

Прокатили с ветерком: в России задумались над увеличением компенсаций туристам
Путешественники получат больше шансов на возврат денег за несостоявшиеся туры

В середине октября Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума поручил правительству представить предложения по снижению ставки НДС для организаций туротрасли. Ранее с такими призывами неоднократно выступал гостиничный бизнес.

Уменьшение налога не будет способствовать удешевлению туристических услуг для потребителей, говорится в докладе за подписью премьера Михаила Мишустина. Кроме того, подобная мера может в некоторых случаях приводить к необходимости возмещения НДС российским туристическим организациям, что, «по существу, будет являться субсидированием из федерального бюджета на сумму НДС», указано в докладе. Такая мера не является «прозрачной мерой государственной поддержки, обеспечивающей целевое использование полученных средств», считают в правительстве.

При этом с 1 января 2022 года НДС полностью обнуляется для ресторанного бизнеса с выручкой до 2 млрд в год.

При этом позиция федеральных властей по вопросу новой льготы не монолитна. В распоряжении «Известий» оказалось письмо главы Ростуризма Зарины Догузовой в Минфин от 25 октября, в котором агентство выступает даже за более радикальное снижение НДС для туротрасли — до 7%. Пониженная ставка «приносит ощутимый экономический мультипликативный эффект» странам с развитой туриндустрией и является драйвером инвестиционной активности, указывается в документе.

Опрошенные «Известиями» деловые и отраслевые организации, а также сам гостиничный бизнес настаивают на облегчении налогового бремени для туротрасли, ссылаясь на ее малую рентабельность и низкую инвестиционную привлекательность.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Без повода расслабиться: туротрасли отказали в снижении НДС

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021