В ЦБ ждут уменьшения числа блокировок банковских операций

Отказов в проведении банковских операций должно стать меньше. Этому поспособствует запуск «антиотмывочной» платформы, рассказали «Известиям» в ЦБ. Банк России в декабре 2021 года планирует начать пилотное тестирование платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) для отладки ее работы и апробации взаимодействия с кредитными организациями в реальных условиях.

«Благодаря информационному сервису банки смогут сконцентрировать свое внимание на операциях высокого уровня риска и отказаться от многих перестраховочных запросов к клиентам. При использовании банками платформы ЗСК ожидается существенное снижение числа отказов в выполнении распоряжений клиентов за счет широкого спектра операций, в отношении которых такие отказы не будут допускаться», ― ожидают в ЦБ.

Пилотирование позволит оперативно отработать интеграцию платформы ЗСК во внутренние банковские системы, уточнили в регуляторе, добавив, что этот процесс не отразится на деятельности клиентов финорганизаций. К участию в эксперименте привлечено около 40 банков, подчеркнули в ЦБ. Среди них ― ПСБ, Росбанк, «Зенит», Делобанк (группа СКБ-банка), «Открытие», сообщили «Известиям» их представители.

Платформа «Знай своего клиента» разделит бизнес по принципу светофора на три группы по степени риска отмывания денег. Сейчас каждый банк самостоятельно анализирует клиентов, тогда как платформа ЗСК будет предоставлять консолидированную Центробанком информацию.

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