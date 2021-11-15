Политолог Солонников оценил введение локдауна для непривитых в Австрии

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников уверен, что локдаун введенный в Австрии для непривитых граждан, не ограничивает ничьих прав, передает телеканал «Известия».

«Любые меры, разрешающие или не разрешающие что-то делать людям в зависимости от того, делали они какие-то определённые вещи или нет, никак не ограничивают ничьих прав и свобод. Мы знаем, что для поездки в ряд стран нужно сделать прививку от целого ряда заболеваний, если прививку не сделать, то в эти страны не пускают. Это справедливо, это правильно. Для того чтобы поехать в детский лагерь, тоже нужно предъявить справку о ряде прививок, если нет, то тоже не всегда такая поездка возможна. Есть общие правила: для того чтобы была безопасность в обществе, нужно сделать прививку», — заявил эксперт.

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