Прямой эфир
Мир
Американский конгрессмен проговорился о присутствии ВС США на Украине
Общество
Прокуратура начала проверку после взрыва на НЛМК в Липецке
Мир
В Израиле одобрили вакцинацию от COVID-19 детей 5-11 лет
Мир
ФБР признало рассылку фейковых писем со своей почты
Мир
В Болгарии правая коалиция ГЕРБ-СДС лидирует на выборах в парламент
Общество
Стала известна причина смерти актера из «Реальных пацанов»
Спорт
Хорватские СМИ поблагодарили Кудряшова за гол в свои ворота
Спорт
Карпин назвал заслуженным поражение от Хорватии
Мир
Троих задержали по подозрению в причастности к теракту в Ливерпуле
Мир
Эксперт оценил введение Австрией локдауна для непривитых от COVID-19
Сюжет:

Политолог Солонников оценил введение локдауна для непривитых в Австрии

0
Выделить главное
вкл
выкл

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников уверен, что локдаун введенный в Австрии для непривитых граждан, не ограничивает ничьих прав, передает телеканал «Известия».

«Любые меры, разрешающие или не разрешающие что-то делать людям в зависимости от того, делали они какие-то определённые вещи или нет, никак не ограничивают ничьих прав и свобод. Мы знаем, что для поездки в ряд стран нужно сделать прививку от целого ряда заболеваний, если прививку не сделать, то в эти страны не пускают. Это справедливо, это правильно. Для того чтобы поехать в детский лагерь, тоже нужно предъявить справку о ряде прививок, если нет, то тоже не всегда такая поездка возможна. Есть общие правила: для того чтобы была безопасность в обществе, нужно сделать прививку», — заявил эксперт.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021