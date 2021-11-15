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Бизнес увидел риск роста цен на электричество в России

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Бизнес предупредил о банкротстве и ликвидации сотен территориальных сетевых организаций (ТСО) и росте цен на электроэнергию для потребителей в случае преждевременного внедрения эталонных тарифов в электроэнергетике. Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации «Территориальные сетевые организации».

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ФАС ранее предложила внести в правительство законопроект о внедрении таких тарифов уже в 2022 году. Эталонный принцип предполагает вычисление средних тарифов на услуги исходя из показателей издержек аналогичных организаций.

Однако даже в одном и том же регионе различным ТСО местные власти назначают разные выплаты на содержание оборудования, поэтому сегодня справедливый расчет эталонов невозможен, считают в ассоциации.

9 ноября она направила письмо вице-премьеру Александру Новаку с просьбой до введения эталонов разработать и единые принципы начисления выплат для энергетиков (есть у «Известий»).

В аппарате вице-премьера сказали, что передадут позицию бизнеса в ФОИВы для разработки предложений. В ФАС между тем исключили риски роста стоимости электроэнергии для населения и других потребителей при установлении тарифов по передаче электроэнергии методом эталонных расходов. Напротив, там считают, что такой подход исключит субъективизм и дискриминацию, а также определит единые правила регулирования ТСО.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взять эталон: бизнес увидел риски роста цен на электроэнергию

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